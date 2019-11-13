В Конгрессе США начнутся открытые слушания в деле об импичменте Трампа

В Палате представителей Конгресса США 13 ноября начнутся публичные слушания в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Свои показания будут давать временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, пишет "Европейская правда".

Первым будет свидетельствовать Уильям Тейлор. Его выступление запланировано на 16:00 по киевскому времени. 15 ноября конгрессмены заслушают показания бывшего посла Штатов в Украине Мари Йованович. На следующей неделе ожидаются слушания еще восьмерых человек, в том числе сотрудника Совета нацбезопасности США, подполковника Александра Виндмана. Он находился в Овальном кабинете в момент телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также в Конгресс придут посол США в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель Штатов в Украине Курт Волкер. Ранее они уже давали показания в Конгрессе в закрытом режиме.

Напомним, что в сентябре, после скандала из-за возможного давления Трампа на Зеленского, Конгресс США начал официальное расследование в отношении импичмента президента Дональда Трампа.

Белый дом обязали опубликовать телефонный разговор Трампа и Зеленского. Обнародованная стенограмма, по мнению спикера Палаты представителей, подтвердила необходимость расследования возможного импичмента.

Бывший помощник экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера - Кристофер Андерсон - во время дачи показаний в Палате представителей сообщил, что в Белом доме запретили публикацию официального заявления о захвате украинских кораблей, который совершила Россия в Керченском проливе в ноябре 2018 года.