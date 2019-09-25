Расшифровка разговора Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США

Опубликованная Белым домом расшифровка июльского телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским подтверждает необходимость расследования по импичменту в отношении Трампа.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Голос Америки.

"Обнародование расшифровки этого звонка Белым домом подтверждает, что президент совершал действия, которые подрывают честность наших выборов, достоинство занимаемой им должности и нашу национальную безопасность", - заявила Пелоси.

Тем временем глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в среду заявил, что содержание разговора оказалось еще более недопустимым, чем ожидалось. По словам Шиффа, слова Трампа звучат как угроза со стороны мафии.

Кроме того, в среду законодатели-демократы, председатели 4-х комитетов Палаты представителей, выступили с совместным заявлением, в котором призвали к расследованию деятельности нынешнего президента страны в рамках юридической процедуры импичмента.

Напомним, что президент попросил украинского лидера провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется в президенты от Демократической партии.

В ходе сегодняшней встречи президентов Зеленский заявил, что Трамп не давил на него с целью расследования действий семьи Байдена в Украине.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.