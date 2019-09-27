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Трамп: "больной" конгрессмен Шифф полностью исказил мой разговор с Зеленским

"Он должен уйти в отставку и стать объектом расследования".

Трамп: "больной" конгрессмен Шифф полностью исказил мой разговор с Зеленским
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп утверждает, что возглавляющий в Палате представителей Комитет по вопросам разведки конгрессмен-демократ Адам Шифф исказил его беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, назвав  Шиффа "больным человеком".

"Член палаты представителей Адам Шифф полностью исказил мой разговор с президентом Украины и зачитал его Конгрессу и миллионам слушателей. Он должен уйти в отставку и стать объектом расследования. Он занимается этим в течение двух лет. Он больной человек!" - написал президент США.

В дальнейших "твитах" Трамп пояснил, что именно имеет ввиду.

"Он читал якобы точную расшифровку телефонного разговора, но полностью изменил слова, чтобы весь разговор звучал ужасно, а я оказался виновным. Он был пристрастен, и его поймали! Адам Шифф врал Конгрессу и обвел вокруг пальца американскую публику. Он занимался этим два года. Я призываю его немедленно покинуть Конгресс из-за этого мошенничества!" - добавил Трамп.

"Если этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины признают неприемлемым, тогда ни один будущий арезидент больше никогда не сможет разговаривать с другим иностранным лидером!" - добавил президент США.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом. На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора Трампа с Зеленским. Отмечалось, что стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

Шифф заявил, что готов выступить в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США и дать показания.

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