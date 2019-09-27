Трамп: "больной" конгрессмен Шифф полностью исказил мой разговор с Зеленским

"Он должен уйти в отставку и стать объектом расследования".

Президент США Дональд Трамп утверждает, что возглавляющий в Палате представителей Комитет по вопросам разведки конгрессмен-демократ Адам Шифф исказил его беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, назвав Шиффа "больным человеком".

"Член палаты представителей Адам Шифф полностью исказил мой разговор с президентом Украины и зачитал его Конгрессу и миллионам слушателей. Он должен уйти в отставку и стать объектом расследования. Он занимается этим в течение двух лет. Он больной человек!" - написал президент США.

Rep. Adam Schiff fraudulently read to Congress, with millions of people watching, a version of my conversation with the President of Ukraine that doesn’t exist. He was supposedly reading the exact transcribed version of the call, but he completely changed the words to make it... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

В дальнейших "твитах" Трамп пояснил, что именно имеет ввиду.

"Он читал якобы точную расшифровку телефонного разговора, но полностью изменил слова, чтобы весь разговор звучал ужасно, а я оказался виновным. Он был пристрастен, и его поймали! Адам Шифф врал Конгрессу и обвел вокруг пальца американскую публику. Он занимался этим два года. Я призываю его немедленно покинуть Конгресс из-за этого мошенничества!" - добавил Трамп.

"Если этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины признают неприемлемым, тогда ни один будущий арезидент больше никогда не сможет разговаривать с другим иностранным лидером!" - добавил президент США.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом. На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора Трампа с Зеленским. Отмечалось, что стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

Шифф заявил, что готов выступить в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США и дать показания.