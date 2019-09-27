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Грузинская оппозиция увидела сигнал Западу во встрече глав МИД России и Грузии

Москва усиливает свое влияние в Грузии.

Грузинская оппозиция увидела сигнал Западу во встрече глав МИД России и Грузии
Фото: 1tv.ge

Встреча министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова на полях Генеральной ассамблеи ООН – это сигнал Западу, что Россия усиливает своё влияние в Грузии.

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua заявил представитель Грузии в ПАСЕ, депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки.

"Контекст состоявшейся встречи посылает сигнал остальному миру, что у нас с Россией идёт нормальный диалог, что всё хорошо. Когда на самом деле Россия воздвигает заборы на линию оккупации, передвигает её всё время, похищает людей. Там умирают люди. Массовой стрельбы там нет, но там похищают и убивают наших людей", - сказал Канделаки.

По словам политика, встреча двух министров сыграла на руку России и, к сожалению, официальный Тбилиси отказывается актуализировать проблему роста российского влияния в Грузии.

"Грузии нужна актуализация проблемы оккупации и этнической чистки на международной арене, а не последующее снижение их актуальности, что и есть итог эрозии внешней политики под руководством олигарха Иванишвили", - сказал он.

Также политик отметил, что наблюдается не только эрозия в отношениях по линии Грузия – Запад, но и постепенное дистанцирование от Украины.

"В течение последних семи лет ни один премьер-министр Грузии в двухстороннем официальном формате ни один раз не посещал Украину. Это выглядит как отдельное заявление. Это и есть заявление. Внешняя политика грузинской власти заключается в дистанцировании от Украины. Тем самым они посылают сигнал Путину: мы не суемся в дела Украины. Тогда как в наших интересах, чтобы Грузия и Украина играли одной командой на мировой арене", - заявил Канделаки.

Напомним, что встреча Залкалиани и Лаврова в Нью-Йорке стала первыми переговорами на таком уровне за 11 лет. Ее провели по инициативе и организации Швейцарии, которая выступает посредником между РФ и Грузией.

Последний раз министры иностранных дел Грузии и РФ проводили переговоры в 2008 году, после незаконной оккупации Россией грузинских территорий — Южной Осетии и Абхазии.

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