Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Кто стоит за смертью эстонского банкира, знавшего об отмывании российских денег?
Кто стоит за смертью эстонского банкира, знавшего об отмывании российских денег?
Зеленский сфотографировался с Трампом
Зеленский сфотографировался с Трампом
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
ГлавнаяМир

​НАТО отвергло предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

В Альянсе посоветовали РФ уничтожить ракеты 9М729, вызывающие претензии.

​НАТО отвергло предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
НАТО
Фото: emigrant-ussr.ucoz.ru

НАТО отвергло предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, поскольку эта инициатива "не заслуживает доверия".

Об этом заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску Deutsche Welle.

Она отметила, что Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса).

"Перед переговорами необходимо уничтожить эти ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить", - подчеркнули в НАТО.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщило, что в середине сентября президент РФ Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести подобный мораторий. По данным издания, подобные послания получили и страны, не входящих в Альянс, в том числе Китай.

Напомним, 2 августа США и Россия завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поводом для прекращения соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

После прекращения действия ДРСМД США начали разработку новых ракетных систем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также