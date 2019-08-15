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Меркель обвинила Россию в разрушении ракетного договора

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ утратил силу 2 августа.

Меркель обвинила Россию в разрушении ракетного договора
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом дала повод для расторжения соглашения.

Об этом глава германского правительства заявила в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине, передает DW.

С разрушением ДРСМД  "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - приводит слова Меркель ее пресс-служба.

В этой связи, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Германия - часть НАТО, и  будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила глава правительства.

Напомним, 2 августа официально завершился договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соединенные Штаты возлагают ответственность за прекращение действия договора на Росси. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

После прекращения действия ДРСМД США начали разработку новых ракетных систем.

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