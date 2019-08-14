После взрыва на полигоне в России населению рекомендовали покинуть дома

Врачи, работавшие во время взрыва, отправились на обследование в Москву.

Российские власти порекомендовала жителям поселка Ненокса в Архангельской области, недалеко от ракетного полигона, где произошел взрыв, покинуть дома.

Между тем врачи, работавшие во время взрыва, отправились на обследование в Москву, передает DW.

Жителям Неноксы посоветовали покинуть свои дома с 14 августа "в связи с плановыми работами на военном объекте". Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба администрации Северодвинска. Власти города назвала этот шаг обычной практикой во время проведения испытаний.

Ранее в СМИ появились сообщения о решении эвакуировать населенный пункт, расположенный в 40 километрах от Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв на военном полигоне. Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг эту информацию, назвав подобные сообщения "полной чушью".

В то же время стало известно, что архангельские врачи, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве, будут направлены на обследование в Москву. По данным пресс-службы правительства Архангельской области, "необходимость такого обследования высказали сами работники медицинских учреждений". Первая группа медиков уже отправилась для обследования.

При этом врачи, которые работали на месте взрыва под Северодвинском, подписали обязательство не разглашать никакой информации об этом инциденте, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах Архангельска.

13 августа российская гидрометеорологическая служба сообщила, что уровень радиации в Северодвинске, который сразу после взрыва превысил на отдельных станциях норму в 16 раз, уже через полчаса резко снизился, а через два часа нормализовался.

Взрыв на морской платформе на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пятеро сотрудников российской государственной корпорации "Росатом" и два представителя министерства обороны РФ. Еще трое военных и трое сотрудниц "Росатома" получили ранения.

Российские власти решили закрыть для судоходства акваторию Двинской залива Белого моря вблизи полигона на один месяц.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которую НАТО классифицирует как Skyfall. Российские власти пока ни подтвердили, ни опровергли эту информацию.