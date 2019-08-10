При взрыве на полигоне в РФ погибли пять сотрудников "Росатома"

Раньше сообщали о двух погибших.

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников корпорации "Росатом". Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Об этом сообщила ее пресс-служба.

До этого Минобороны РФ информировало, что погибли два человека, ранены - трое.

По неофициальным данным, пострадавших было не меньше 15 человек. По данным издания Baza, у шестерых пострадавших диагностировали радиационное облучение. Из Северодвинска их перевезли в Москву в государственный биофизический центр имени Бурназяна. Водители машин скорой помощи были одеты в костюмы химзащиты.

"Росатом" сообщил, что взрыв произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. По данным источника "Интерфакса", в результате "возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки" на полигоне погибли как сотрудники "Росатома", так и специалисты Минобороны.

Напомним, что взрыв произошел на территории военного полигона возле поселка Нёнокса в 40 км от Северодвинска. В районе Нёноксы проводятся испытания оружия, в том числе баллистических и крылатых ракет, используемых российским флотом. По слухам, в неудачных испытаниях могла участвовать новая гиперзвуковая ракета "Циркон".

После взрыва на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона.

Местное издание 29.ru сообщило, что после взрыва жители Архангельска и Северодвинска раскупили йод в аптеках. Он используется для снижения эффекта воздействия радиации на организм.