Facebook проиграл апелляцию по делу о распознавании лиц на фото

Марк Цукерберг во время слушаний в Сенате

Федеральный апелляционный суд США в четверг отклонил попытку компании Facebook отменить коллективный иск, утверждая, что он незаконно собирал и хранил биометрические данные для миллионов пользователей без их согласия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение Апелляционного суда США в Сан-Франциско по технологии распознавания лиц Facebook подвергает компанию миллиардам долларов потенциального ущерба для пользователей из Иллинойса, которые возбудили дело.

"Эти биометрические данные настолько чувствительны, что, если они будут скомпрометированы, им невозможно будет найти замену. Это не номер карты соцстрахования или кредитки, которую можно просто изменить. Вы не можете изменить лицо", - заявил адвокат истцов Шон Уильямс.

Представители Facebook считают, что в их технологии нет никаких нарушений, так как пользователи "могут включить или отключить ее в любое время".

Google, подразделение Alphabet Inc, выиграло в аналогичном судебном процессе в Чикаго в декабре прошлого года.

Напомним, судебный процесс жителей Иллинойса против Facebook начался в 2015 году. Истцы обвинили компанию в нарушении закона штата о конфиденциальности биометрической информации при сборе биометрических данных. Речь идет об автоматическом распознавании людей на фото функцией "предложения тегов".

Биометрический закон о конфиденциальности штата Иллинойс предусматривает возмещение убытков в размере 1000 долларов США за каждое халатное нарушение и 5000 долларов США за каждое преднамеренное или безрассудное нарушение. Число "потерпевших" из-за автоматического распознавания лиц в Иллинойсе может достигать 7 млн человек.