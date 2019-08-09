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США согласились продать Украине "джавелины"

Стороны согласовывают условия.

США согласились продать Украине "джавелины"
Фото: Макс Требухов

Украина и США ведут переговоры о новых поставках противотанковых комплексов Javelin.

По словам временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, речь идет о продаже вооружений.

"Да. Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал он журналистам в пятницу.

Первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила.

Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.

В июне 2019 года Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал проект закона, который предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

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