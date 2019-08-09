Зеленский утвердил засекреченный порядок осмотра органов разведки

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Данилюка.

Президент Владимир Зеленский утвердил засекреченный порядок проведения осмотра разведывательных органов.

Об этом говорится в указе №589 от 9 августа.

"Утвердить порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины", - говорится в документе.

Сам порядок не опубликован, так как имеет гриф "для служебного пользования".

Контроль за выполнением данного указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Напомним, с 11 июня Службу внешней разведки Украины возглавляет Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины".

9 июля Зеленский назначил заместителем Бухарева генерал-майора Валерия Евдокимова, который раньше работал в Госпогранслужбе.