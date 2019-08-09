Зеленский утвердил засекреченный порядок осмотра органов разведки

Президент Владимир Зеленский утвердил засекреченный порядок проведения осмотра разведывательных органов.
Об этом говорится в указе №589 от 9 августа.
"Утвердить порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины", - говорится в документе.
Сам порядок не опубликован, так как имеет гриф "для служебного пользования".
Контроль за выполнением данного указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
Напомним, с 11 июня Службу внешней разведки Украины возглавляет Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины".
9 июля Зеленский назначил заместителем Бухарева генерал-майора Валерия Евдокимова, который раньше работал в Госпогранслужбе.