​Американский адвокат заявил, что нанял лоббистов для улучшения имиджа Зеленского "по собственной воле"

Маркус Коэн объяснил, что смотрел сериал "Слуга народа" и был в восторге от Зеленского.

Американский адвокат Маркус Коэн, который нанял лоббистов из Signal Group Consulting LLC за 70 тыс. долларов для повышения имиджа Владимира Зеленского в США, заявил, что делал это "по собственной воле".

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Это была моя собственная инициатива ... и я сделал это с радостью", - отметил Коэн, добавив, что сделал это после короткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Как ему удалось заработать такую большую сумму денег, Коэн не уточнил.

Издание поясняет, что найти его было нелегко. Коэн не пользуется социальными сетями и имеет лишь страницу в LinkedIn с минимальной информацией. Многочисленные высокопоставленные собеседники журналистов в Вашингтоне никогда не слышали о нем.

В комментарии изданию по телефону из Стамбула президент Украины в очередной раз объяснил, что "никогда ничего ни у кого не просил", ему "никто ничего не предлагал", он "никогда никому не платил и ни от кого ничего не брал". "Я сам себе лоббист", - добавил Владимир Зеленский.

В то же время Маркус Коэн объяснил в интервью, что смотрел сериал "Слуга народа" и был в восторге от Зеленского. По его словам, "друг друга" познакомил его с Иваном Бакановим, который тогда был главой избирательного штаба нынешнего президента. Сам Баканов отказался комментировать это заявление.

Коэн также заявил, что во время встречи с Зеленским не поднимал вопроса лоббистской кампании и более встреч с ним не имел. По словам Коэна, он впоследствии сблизился с Бакановым, который сейчас исполняет обязанности главы СБУ. С

В то же время сотрудники Signal Group Consulting LLC, с которыми удалось пообщаться автору расследования, подтвердили, что Коэн и Баканов находились вместе в Вашингтоне весной 2019 года.

Согласно документам Signal Group Consulting, контракт был подписан 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - "Слуга народа", при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр "Олимпийский", 2-й этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - "Слуги народа". 21 мая 2019 года контракт официально был закрыт.

В апреле 2019 года команда Зеленского отрицала, что нанимала лоббистов в США.