Лоббисты Зеленского в США, которых якобы не было, отчитались о расходах на повышение его имиджа

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 г. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов США и возмещение расходов в размере $9,371 тыс.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта, передает Голос Америки.

Как оказалось, контракт все-таки существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга Народу, при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - Слуги Народа.

Пункт 3 соглашения гласит: Маркус Коэн имеет законные полномочия действовать от имени Владимира Зеленского - Слуги Народа.

21 мая 2019 контракт официально был закрыт.

Голос Америки приводит список консультантов, которые были вовлечены в этот контракт.

Судя по описанию услуг, Вашингтон посещала делегация представителей Владимира Зеленского. Ни ее состав, ни дата визита прямо не указаны. По данным источников "Радио Свобода" в предвыборном штабе кандидата, компания Signal Group организовывала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины. "Голос Америки" не смог независимо подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В приложении к отчету подробно описываются все, что делала Signal Group для Владимира Зеленского. Начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом, мозговыми центрами и тому подобное. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече.

"То, что иностранные политики нанимают консультантов для лучшей навигации вашингтонскими коридорами - является обычным и законным делом. Но без ответа остаются вопросы происхождения денег и категорическое отрицание Команды Зеленского факта работы с лоббистами в США", - пишет издание.

"Голос Америки" обратился в Офис президента Украины с просьбой уточнить свое заявление, но от комментариев там отказались.