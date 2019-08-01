ГБР вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Могилева

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом Могилев написал на своей странице в Фейсбуке.
"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма", - написал Могилев.
Могилев подчеркнул, что считает преступлением "не только действие, но и бездействие первых лиц Украины в период аннексии полуострова".
Напомним, зимой 2018 года Могилев давал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.
В феврале 2019 года адвокаты бывшего президента просили Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении секретаря СНБО Александра Турчинова, министра МВД Арсена Авакова, премьер-министра Арсения Яценюка, спикера парламента Андрея Парубия и других представителей власти по подозрению в незаконном захвате власти и сдаче Крыма.