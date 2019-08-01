Війна світів "Слуги народу"
Війна світів "Слуги народу"
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
ГлавнаяПолитика

ГБР вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Могилева

Экс-чиновник будет давать показания по собственному заявлению об аннексии Крыма.

ГБР вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Могилева
Анатолий Могилев
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом Могилев написал на своей странице в Фейсбуке.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма", - написал Могилев.

Могилев подчеркнул, что считает преступлением "не только действие, но и бездействие первых лиц Украины в период аннексии полуострова".

Напомним, зимой 2018 года Могилев давал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.

В феврале 2019 года адвокаты бывшего президента просили Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении секретаря СНБО Александра Турчинова, министра МВД Арсена Авакова, премьер-министра Арсения Яценюка, спикера парламента Андрея Парубия и других представителей власти по подозрению в незаконном захвате власти и сдаче Крыма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также