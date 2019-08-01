ЦИК признала избранными еще 17 депутатов

Центральная избирательная комиссия признала избранными 17 народных депутатов Украины. Таким образом, по состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов Украины, сообщила пресс-служба комиссии.

1 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

Установлены следующие результаты выборов в одномандатных мажоритарных округах:

№19 - Гузь И.В.

№27 - Медяник В.А.

№33 - Корявченков Ю.В.

№35 - Герман Д.В.

№49 - Гнатенко В.С.

№64 - Арешонкова В.Ю.

№67 - Кузьминых С.В.

№85 - Прощук Э.П.

№95 - Горобец А.С.

№106 - Кузнецов А.А.

№112 - Вельможный С.А.

№168 - Мезенцева М.С.

№176 - Шенцева Д.А.

№203 - Мазурашу Г.Г.

№204 - Божик В.И.

№214 - Швеца С.Ф.

№223 - Буймистер Л.А.

Таким образом, по состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов Украины. В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 12:00 2 августа.