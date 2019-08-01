ЦИК признала избранными еще 17 депутатов

Центральная избирательная комиссия признала избранными 17 народных депутатов Украины. Таким образом, по состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов Украины, сообщила пресс-служба комиссии.
1 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.
Установлены следующие результаты выборов в одномандатных мажоритарных округах:
- №19 - Гузь И.В.
- №27 - Медяник В.А.
- №33 - Корявченков Ю.В.
- №35 - Герман Д.В.
- №49 - Гнатенко В.С.
- №64 - Арешонкова В.Ю.
- №67 - Кузьминых С.В.
- №85 - Прощук Э.П.
- №95 - Горобец А.С.
- №106 - Кузнецов А.А.
- №112 - Вельможный С.А.
- №168 - Мезенцева М.С.
- №176 - Шенцева Д.А.
- №203 - Мазурашу Г.Г.
- №204 - Божик В.И.
- №214 - Швеца С.Ф.
- №223 - Буймистер Л.А.
Таким образом, по состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов Украины. В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 12:00 2 августа.