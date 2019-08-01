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ЦИК признала избранными еще 17 депутатов

Подведены итоги голосования в 153 округах.

ЦИК признала избранными еще 17 депутатов
Глава ЦИК Татьяна Слипачук
Фото: Макс Требухов

Центральная избирательная комиссия признала избранными 17 народных депутатов Украины. Таким образом, по состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов Украины, сообщила пресс-служба комиссии.

1 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

Установлены следующие результаты выборов в одномандатных мажоритарных округах:

  • №19 - Гузь И.В.
  • №27 - Медяник В.А.
  • №33 - Корявченков Ю.В.
  • №35 - Герман Д.В.
  • №49 - Гнатенко В.С.
  • №64 - Арешонкова В.Ю.
  • №67 - Кузьминых С.В.
  • №85 - Прощук Э.П.
  • №95 - Горобец А.С.
  • №106 - Кузнецов А.А.
  • №112 - Вельможный С.А.
  • №168 - Мезенцева М.С.
  • №176 - Шенцева Д.А.
  • №203 - Мазурашу Г.Г.
  • №204 - Божик В.И.
  • №214 - Швеца С.Ф.
  • №223 - Буймистер Л.А.

Таким образом, по состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов Украины. В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 12:00 2 августа.

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