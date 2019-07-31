ЦИК признала избранными уже 134 депутата-мажоритарщика

На заседании 31 июля признаны избранными еще 50 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия на заседании 31 июля признала избранными депутатами Верховной Рады еще 50 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, окончательные результаты выборов согласно законодательству должны быть установлены до 5 августа. Сегодня ЦИК уже получил оригинальные протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов.