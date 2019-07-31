ВСП проверит сообщение о попытке кандидата в депутаты повлиять на судью при пересчете голосов в округе

Высший совет правосудия рассмотрит заявление о вмешательстве кандидата в депутаты в деятельность судьи. Об этом сообщила пресс-служба Шестого апелляционного административного суда.

В понедельник, 29 июля, судья Шестого апелляционого суда Оксана Эпель получила сообщение от неизвестного номера с просьбой "оказать помощь" в деле по иску кандидата в народные депутаты Украины от политической партии "Слуга народа" в одномандатном избирательном округе о признании действий противоправными и обязательстве совершить определенные действия.

Судья Эпель получила такое сообщение: "Доброе утро! Надеюсь, Вы меня помните. Народный депутат 8, и даст Бог 9го созыва. Выиграл у представительницы ЗЕ более 1000 голосов, потом суд по ее представлению на перерасчет по 15 участкам. И вот сегодня в 16:00 Ваша тройка рассматривать ее апелляцию. Правовая позиция моей стороны более чем обоснована. Готов предоставить любые объяснения. Прошу помочь".

В другом сообщении, как утверждает судья, с этого же номера телефона поступила копия решения суда первой инстанции.

Эпель считает такие сообщения вмешательством в ее деятельность по осуществлению правосудия и обратилась в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору "для принятия соответствующих мер".

Сообщение судьи внесено в реестр, ВСП проведет проверку.

Напомним, 21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду, кандидаты от президентской партии "Слуга народа" победили на большинстве мажоритарных округов и в общегосударственном округе.