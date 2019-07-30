Генпрокуратура вызвала Вовка и еще трех судей для вручения подозрений

Трое судей Окружного админсуда и один - Суворовского суда Одессы - проходят подозреваемыми в уголовном производстве 2014 году.

Генеральная прокуратура Украины вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений. Повестки опубликованы на сайте ведомства.

Глава суда Павел Вовк, а также судьи Евгений Аблов, Игорь Погребниченко и Иван Шепитко вызваны к следователю ГПУ на 2 августа для вручения подозрений и допроса в качестве подозреваемых. Все они проходят по одному уголовному производству, открытому в апреле 2014 года и обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, служебном подлоге, вынесении заведомо неправомочного приговора и других преступлениях.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, что что нынешнее руководство страны не имеет отношения к обыскам.

В 2017 году сотрудники НАБУ приходили с обыском к Вовку и вынесли из его кабинета вынесли системный блок.