Гройсман ушел в отпуск

Глава правительства Владимир Гройсман ушел в официальный отпуск. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, пишет "Укринформ".

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

В прошлую среду Гройсман получил письмо из Офиса президента Украины с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской горадминистрации Виталия Кличко. Премьер пообещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание правительства.

На прошлом заседании, 24 июля, Гройсман также рассказал, что Кабинет министров Украины под его председательством сложит свои полномочия на первом заседании новоизбранного Верховной Рады, но будет продолжать выполнять свои обязанности до формирования нового Кабмина.

Напомним, сегодня глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что новый состав Верховной Рады не успеет провести заседание до начала сентября.