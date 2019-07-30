В Трускавце проходит второй день обучения избранных депутатов от президентской партии "Слуга народа".

Заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук рассказал, что сегодня проводил обучение будущих депутатов по вопросам работы законодательного органа.

Фото: LB.ua

Однако по состоянию на 13:00, как передает корреспондент LB.ua, зал заседаний в отеле "Риксос", где проходит тренинг по обучению будущих нардепов, был пустым - они разошлись на обед.

Фото: LB.ua

Некоторые "слуги" использовали свободное время для отдыха на скамейках в зелёных зонах отеля "Риксос". Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов катался на электробайке.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Будущий депутат Артем Дмитрук из Одессы наотрез отказался общаться с прессой, ссылаясь на необходимость "делать задание", хотя до этого говорил по телефону