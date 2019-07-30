Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
От редакции
От редакции
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяПолитика

В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"

Будущие нардепы слушали лекцию о работе Верховной Рады.

В Трускавце проходит второй день обучения избранных депутатов от президентской партии "Слуга народа".

Заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук рассказал, что сегодня проводил обучение будущих депутатов по вопросам работы законодательного органа. 

Фото: LB.ua

Однако по состоянию на 13:00, как передает корреспондент LB.ua, зал заседаний в отеле "Риксос", где проходит тренинг по обучению будущих нардепов, был пустым - они разошлись на обед.

Фото: LB.ua

Некоторые "слуги" использовали свободное время для отдыха на скамейках в зелёных зонах отеля "Риксос". Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов катался на электробайке. 

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Будущий депутат Артем Дмитрук из Одессы наотрез отказался общаться с прессой, ссылаясь на необходимость "делать задание", хотя до этого говорил по телефону

Фото: LB.ua

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также