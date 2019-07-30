Глава Окружного админсуда​ Киева назвал пленки НАБУ монтажом

"Голос похож на мой. Но тексты, очевидно, недостоверны".

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Об этом он заявил в интервью "Українським Новинам".

"Голос на этих аудиозаписях похож на мой. Но озвученные тексты, очевидно, недостоверны, поскольку я знаю, какие выражения использую. К тому же, помню обсуждения определенных событий и свои комментарии к ним. В текстах, озвученных на пресс-конференции, я вижу существенные искажения", - сказал Вовк.

Он также отметил, что не помнит, чтобы к нему обращался замглавы Окружного суда Евгений Аблов с просьбой "Шеф, давайте что-то учудим".

"Я такого не помню. Это раз. Я прослушал эти записи и считаю, что это монтаж. Но, с какой целью они появились и что в них такого? Очевидно,чтобы отвлечь общественное внимание от расследования резонансных дел бывших властных функционеров, отомстить за непонравившиеся решения, тем самым искусственно создавая негативный образ мой и суда в целом", - подчеркнул Вовк.

Он опроверг вмешательство суда и судей в деятельность государственных органов.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, что что нынешнее руководство страны не имеет отношения к обыскам.

В 2017 году сотрудники НАБУ приходили с обыском к Вовку и вынесли из его кабинета вынесли системный блок.