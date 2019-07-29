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ЦИК приняла 198 из 199 протоколов с "мокрыми" печатями

Результаты выборов должны быть установлены не позднее 5 августа.

ЦИК приняла 198 из 199 протоколов с "мокрыми" печатями
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на вечер понедельника, 29 июля, приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на внеочередных парламентских выборах от 198 из 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

"29 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОВО №198 (Черкасская область).

"Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - отмечают в ЦИК.

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии округа № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

Как сообщалось, результаты выборов должны быть установлены не позднее 5 августа.

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