В ходе массовых обысков в Белой Церкви задержали 12 членов ОПГ

В городе Белая Церковь Киевской области по итогам массовых обысков были задержаны 12 человек, которые занимались вымогательством денег у местных бизнесменов.

Об этом сообщил на брифинге глава полиции области Андрей Небытов, сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

"В городе Белая Церковь задержаны лица, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства, запугивания и избиения людей... В ходе следствия установлено, что преступная группировка на территории региона было создана еще в 2016 году. Ее организатор получал от приспешников или лиц, которым задолжали деньги, личные данные граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Преступники встречались с предпринимателями и угрожали насилием им и их родственникам", - рассказал он.

Также известно, что главарь группировки и ранее совершал подобные преступления: разбойные нападения и вымогательства.

По установленным следствием фактам, суммы несуществующих "долгов" составляли десятки тысяч долларов США (от 20 000 до 80 000 000 долларов США (единовременно или ежемесячно). Также был раскрыт один из фактов, когда во время запугивания обстреляли дом семьи бизнесмена.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в субботу в Белой Церкви полиция одновременно провела 50 обысков в рамках масштабной спецоперации по задержанию членов преступной группировки.