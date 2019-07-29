У Зеленского предлагают объединить министерство культуры, спорта и информполитики

Замглавы Офиса президента считает, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что в новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике - на базе министерств культуры, молодежи и спорта, и информационной политики.

Об это он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал Тимошенко.

Он также отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика - это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил замглавы Офиса президента.

Напомним, 2 декабря 2014 года Верховная Рада назначила новый Кабмин, в состав которого также вошло новое Министерство информации, которое возглавил Юрий Стець.

В 2015 году команда тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка предлагала объединить Минагрополитики с Министерством экологии; Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ ликвидировать, передав его полномочия частично МВД, частично - Мининфраструктуры, а также объединить Минкульт, Минздрав и Минспорта.