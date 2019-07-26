Украина возьмет кредит у американской компании Cargill на €250 млн

Украина в 2019 году намерена привлечь 250 млн евро кредита от компании Cargill Financial Services International Inc., входящей в корпорацию Cargill (США).

Соответствующее постановление Кабинета Министров №651 от 10 июля опубликовано в официальном издании "Урядовий кур'єр", передают "Українськi Новини".

Кабмин поручил министру финансов Оксане Маркаровой во исполнение закона о госбюджете на 2019 год осуществить внешние заимствования путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International.

Также поручено предусмотреть в ходе составления проекта госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания заимствования.

Отмечается также, что Cargill подписал два кредитных договора с Украиной на общую сумму, не превышающую 250 млн евро. Согласно кредитному договору А, привлекается 100 млн евро с процентным доходом по ставке 5,15% годовых, по договору В - 150 млн евро по ставке 6,25%. Процентный доход выплачивается ежеквартально.

Окончательное погашения кредита А нужно осуществить через два года после привлечения средств, кредит В - через пять лет.

Cargill Financial Services International предлагает решения для аквакультуры, мясного и молочного скота, птицы и кормовых добавок, а также в сфере производства муки, пищевой соли, солода и других белковых продуктов.

Напомним, в августе американские компании, в том числе Cargill, на встрече с экс-президентом Петром Порошенко в США выразили готовность увеличить инвестиции в Украину.

Ранее сообщалось, что американская компания Cargill инвестирует $100 млн в строительство зернового терминала в украинском порту "Южный" (Одесская область).