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Кабмин согласовал менеджера Ахметова на пост главы Ивано-Франковской области

Денис Шмыгаль с 2018 года управлял Бурштынской ТЭС.

Кабмин согласовал менеджера Ахметова на пост главы Ивано-Франковской области
Фото: kurs.if.ua

Кабинет министров согласовал назначение директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмыгаля, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, главой Ивано-Франковской обладминистрации.

Об этом Шмыгаль рассказал журналистам после заседания правительства в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня состоялось мое согласование", - рассказал он.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился в Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.

В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА.

После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

С января 2018 года является директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

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