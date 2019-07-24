Новый замсекретаря СНБО задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тысяч книг

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший глава Луганской областной государственной администрации Алексей Данилов задекларировал 102 картины, 495 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

Так, Данилов владеет квартирой площадью 352,3 кв. м в Киеве, земучастком площадью 3,1 тыс. кв. м и жилым домом площадью 446 кв. м в Мархаливке Васильковского района Киевской области, а также террасой и мастерской в столице.

Чиновник имеет коллекции картин (102) и фарфоровых статуэток (495), а также 20 тысяч книг.

Жена Данилова Людмила владеет автомобилем Lexus RX 350 2012 года выпуска, акциями ЧАО "Киевский деревообрабатывающий комбинат" в количестве 128 тыс. Также в ее собственности указаны 25% от общего капитала ООО "ТОМАТО ПЛЮС", 25% от общего капитала "НОВОСТРОЙ ИНВЕСТ", 50% от общего капитала "Издательское агентство "АМ", 90% от общего капитала "Издательское агентство "АФП", 0,54% от общего капитала "Запорожской металургческой компании", 100% от общего капитала "Малое частное предприятие "Фирма "А. М. Д.".

Данилов в 2018 году заработал 62 тыс. гривен зарплаты в Фонде поддержки предпринимателей, 25 тыс. гривен от занятия бизнесом и 974 тыс. гривен за отчуждение движимого имущества, а его жена - 197 тыс. гривен зарлпаты в "Органонсин ЛТД".

Замсекретаря СНБО имеет 7,3 тыс. гривен на счету в Укрсоцбанке, 47,5 тыс. долларов и 118 тыс. гривен наличными. Кроме того, в 2006 году он получил 1,6 млн гривен кредита от Ощадбанка.

Напомним, 23 июля президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря СНБО. Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года) от Блока Юлии Тимошенко. Заместитель председателя Партии вольных демократов.