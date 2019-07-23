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Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

На должность назначен Сергей Андрущенко.

Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №550 от 23 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Сергей Андрущенко в 2015-16 годах был одним из заместителей начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.

С августа 2018 года должность начальника департамента защиты национальной государственности службы занимал Даниил Доценко. Зеленский уволил Доценко 26 июня.

Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С 3 июня Баканов также начал исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак ушел в отпуск.

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