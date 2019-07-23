На одном из участков в Закарпатской области голосование признали недействительным

На избирательном участке № 210489 в поселке Солотвино Тячевского района в мажоритарном округе №72 в Закарпатской области результаты голосования признаны недействительными.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно сообщению, голосование признано недействительным на основании п. 1 части 1 ст. 92 закона "О выборах народных депутатов Украины".

В гражданской сети Опора сообщили, что 61 избиратель, который сменил место голосования без изменения избирательного адреса и имел право голосовать только за партийные списки, получил бюллетень для голосования в одномандатном избирательном округе. Всего в день выборов бюллетени получили 250 человек.

По словам члена ОИК Ивана Деяка, члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.

Как сообщалось, на округе №72 в Закарпатской области выборы в парламент выиграл самовыдвиженец, народный депутат Верховной Рады Василий Петевка. Он впервые избрался по спискам "Нашей Украины" еще в 2007 году. На досрочных выборах в Раду Петевка набрал 34,29% голосов.