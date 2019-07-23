Советник Зеленского рассказал о переговорах с кандидатами на должность премьера

"Количество кандидатов значительно больше, чем обсуждается в СМИ".

Советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко рассказал, что количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - сказал Устенко.

Он напомнил, что Зеленский ранее заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем парламентских фракций.

"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание - кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве, это просто навязанная повестка дня, следующая даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - заявил Устенко.

Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: "Я бы сказал, что я не хотел бы отвечать на такого плана вопросы".

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг заявляла, что среди кандидатов на должность были заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, секретарь СНБО и эксминистр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой по представлению президента. Сейчас эту должность занимает Владимир Гройсман.

Напомним, ранее кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в партии работают над проектом коалиционного соглашения и рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера.