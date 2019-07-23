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Телеведущий Скичко стал депутатом в округе №197 в Черкасской области

Он обошел своего предшественника по округу и набрал 50,76%.

Телеведущий Скичко стал депутатом в округе №197 в Черкасской области
Фото: lenta.ua

Телеведущий Александр Скичко выиграл выборы Верховной Рады как кандидат от партии "Слуга народа" у внефракционного депутата парламента Владислава Голуба в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Скичко набрал 50,76%, (32 852 голосов) избирателей по результатам подсчета 97,88% электронных протоколов участковых комиссий. Ближайший его соперник, самовыдвиженец Голуб набрал 17,74% (11 485 голосов). По этому округу Голуб выигрывал выборы в 2014 году. 

Третье место занял выдвиженец от "Аграрной партии", предприниматель Виктор Полозов, который набрал 7,23% (4 682 голосов).

В партии сообщалось, что Скичко окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности «Международная экономика». Является членом наблюдательного совета завода по ремонту и строительству пассажирских вагонов.

Напомним, от "Слуги народа" в Раде будет две учительницы начальных классов. На избирательном округе №201 с центром в Черновцах победу на выборах одержала учительница, кандидат от "Слуга народа" Елена Лис. Она набрала 34,66% голосов избирателей на своем округе (24,2 тысячи).

Еще одна учительница начальных классов Татьяна Рябуха победила на округе №157 в Сумах. За нее проголосовали 38,87% избирателей.

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