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На 214 киевском округе избрался в Раду журналист "плюсов" Сергей Швец

Ближайший соперник отстал от выдвиженца "Слуги народа" на 10 процентов.

На 214 киевском округе избрался в Раду журналист "плюсов" Сергей Швец
Сергей Швец

Журналист "1+1" Сергей Швец, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл выборы у депутата Верховной Рады Виктора Чумака (внефракционный) в округе №214 в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Швец набрал 32,44% по результатам обработки 96,29% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, директор ООО "Киномедиа" Олесь Маляревич от "Европейской солидарности", набрал 22,54%. Третье место занял Виктор Чумак ("Хвиля"), набрав 9,08%.

43-летний Швец родился в Черкассах, живет в Киеве, он ведет утренние выпуски "1+1".

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