Мамай и Каплин проиграли выборы в Полтаве выдвиженцу "Слуги народа"

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Дмитрий Налетов победил на выборах по 144 округу в Полтаве. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Налетов набрал 41,88%, или 24 863 голоса избирателей по результатам подсчета 82,35% электронных протоколов участковых комиссий. Ближайший его соперник, самовыдвиженец, экс-мэр Полтавы Александр Мамай набрал 17% голосов, депутата Рады Сергея Каплина поддержали 10,72% избирателей.

Налетов родился 28 апреля 1985 года в Полтаве, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве. Он занимается поддержкой функционирования аттракционов и тематических парков.