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Зеленский уволилил 7 глав РГА, в том числе в прифронтовых районах Луганской области

Руководство районов уволено в связи окончанием полномочий предыдущего президента.

Зеленский уволилил 7 глав РГА, в том числе в прифронтовых районах Луганской области
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский 22 июля уволил семерых глав районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения №№229-235 опубликованы на сайте главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены:

  • В.Сукач с должности главы Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • В.Зубрицкий с должности главы Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;
  • А.Иванов с должности главы Троицкой районной государственной администрации Луганской области;
  • В.Сергиенко с должности главы Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;
  • И.Дзюба с должности главы Марковской районной государственной администрации Луганской области;
  • Н.Чехута с должности главы Кременской районной государственной администрации Луганской области;
  • С.Иванюченко с должности главы Белокуракинськой районной государственной администрации Луганской области.

Ранее Зеленский уволил глав более 140 районных государственных администраций. Указы о назначении новых глав РГА не публиковались.

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