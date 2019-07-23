НАБУ и САП обвинили Луценко в незаконной смене подследственности дела "Ощадбанка"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинили генерального прокурора Юрия Луценко в незаконной смене подследственности дела о завладении $20 млн государственного "Ощадбанка".

Об этом говорится в совместном заявлении антикоррупционных органов, обнародованном пресс-службой НАБУ.

"Изменение подследственности по делу о завладения 20 млн долл. государственного АО "Ощадбанк", в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины недопустима и прямо нарушает требования УПК Украины. Соответствующее решение по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства, генеральный прокурор принял 19 июля 2019 года", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что в соответствии с действующим законодательством это преступление может расследовать исключительно НАБУ, следовательно, генеральный прокурор принял решение вопреки закону.

"К сожалению, такое решение генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурору как такой, что не отвечает требованиям УПК об определении подследственности", - сказано в заявлении.

В Нацбюро призывают генпрокурора Юрия Луценко вернуть уголовное производство детективам НАБУ для привлечения к ответственности виновных.

Напомним, в октябре прошлого года по делу о хищении 20 млн долларов "Ощадбанка" задержали 10 человек, в том числе сына депутата Верховной рады Станислава Березкина Максима и заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову. Всех их суд отпустил под залог.