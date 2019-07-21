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Зеленский рассказал, когда начнутся обещанные "посадки"

"Сажать" начнут  после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора.

Зеленский рассказал, когда начнутся обещанные "посадки"
Фото: Макс Левин

"Посадки" коррупционеров, обещанные президентом Владимиром Зеленским во время президентской предвыборной кампании, будут после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор Украины.

Об этом глава государства заявил в штабе партии "Слуга народа" в воскресенье вечером.

"Что касается посадок, ми занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

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