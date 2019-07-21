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Порошенко: стратегия Зеленского - это кот в мешке

"Я думаю, что мы уже находимся в кризисе".

Порошенко: стратегия Зеленского - это кот в мешке
Фото: Михаил Палинчак

Бывший президент Петр Порошенко сравнил стратегию своего преемника Владимира Зеленского с "котом в мешке".

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Никто не знает [что происходит сейчас в Украине], потому что стратегия нашего нового президента - это, как мы называем в Украине, кот в мешке", - высказался экс-президент.

При этом Порошенко считает, что в Украине начался политический кризис.

"Я думаю, что мы уже находимся в кризисе, потому что после президентских выборов президент призвал к досрочным выборам по сомнительной причине, хотя парламенту оставалось работать всего несколько месяцев. Это уже кризис. Президент настаивает на том, что премьер-министр должен уйти. И тот уже сидит на упакованных чемоданах", - сказал экс-президент.

Порошенко добавил, что готов поддерживать политику Зеленского, если тот продолжит курс на евроинтеграцию, и готов уйти в жесткую оппозицию, если увидит угрозу национальным интересам со стороны президента.

"Мы единственная политическая партия, которая формулирует четкую стратегию: мы за Европу, европейскую и евроатлантическую интеграцию. И если президент Зеленский реализует то, что заявил, я обязательно пойду с ним в Европу. Если президент Зеленский попытается заменить действительно тяжелую работу над реформами разговорами или, еще хуже, оставит власть олигархам, которые финансировали его избирательную кампанию, то я буду его жестким оппонентом. Потому что я буду защищать свою страну. Это не вопрос отношений двух ведущих политиков, это вопрос национальных интересов государства", - сказал Порошенко.

Напомним, что партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко прошла в Верховную Раду, набрав, по данным экзит-поллов, около 9% голосов избирателей. У "Слуги народа" - в районе 42-44%.

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