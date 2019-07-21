Мажоритарка-2019: Детская площадка, лавочки и зубы без кариеса!

Внеочередные выборы-2019 , вопреки заявленной новым президентом революционности, стали примерно таким же болотом, как мы их помним последние надцать лет. По крайней мере, мажоритарка, которую никак не отменят сами же нардепы, являет собой картину маслом: популизм, подкуп избирателей сладкой ватой и сладкими же коммунальными обещаниями.

Фото: facebook/Богдан Дубневич Богдан Дубневич во время открытия поля с искусственным покрытием в Липниках, 12 июля, Львовская обл

Сферический Владимир Литвин или Богдан Дубневич в вакууме все еще являются идеальными мажоритарщиками для типичного украинского избирателя. Почему? Потому что в Верховной Раде все воруют, а вот наш депутат будет при этом еще и делиться с округом: ставить лавочки, площадки и даже ремонтировать больницу. Поэтому будем ругать партии и президентов, а вот в Раду отправим проверенного в боях популиста.

По сути, существует только две базовые конфигурации мажоритарщиков: местный “феодал”, умеющий доить бюджет и делать округу добрые дела за счет средств налогоплательщиков, или же популист-проныра, который засыпал округ лавочками и детскими площадкам, набрал голоса за счет модного в этом сезоне политбренда, а потом исчез с округа на долгие пять лет.

Что предлагают в качестве агитации кандидаты в депутаты? Праздник Купала (Спорта, урожая, лета), раздачу мороженого, сладкой ваты, шариков. Торжественное открытие пяти лавочек, половины детской площадки или целого фонтана. Кино под открытым небом, прогулку на катере, концерт звезды. Обещание уже на следующий день после избрания отремонтировать все дороги, построить три школы и новый корпус больницы.

Самые занудные из кандидатов устраивают дискуссии по проблемным точкам района и реальным путям их решения. К счастью, на эти встречи приходит только горстка местных активистов и они же обмениваются впечатлениями о кандидате и его программе в фб - за пределы узкого круга единомышленников это не выходит.

При этом речь идет не о выборах главы ОСББ или депутата горсовета, а о целом нардепе - парламентарии, который будет инициировать новые законы, голосовать за или против НАТО и трансплантации органов, представлять страну в ПАСЕ и других международных организациях.

Фото: facebook/ Максим Бурбак Максим Бурбак во время встречи с избирателями

Мажоритарщик отличается от члена партийного списка только тем, что не обязан представлять какую-то партию, а отчет о проделанной работе будет давать в том числе конкретной территориальной громаде, наделившей его мандатом. В остальном ваш депутат - это такой же политик, как Петр Порошенко, Юрий Бойко или Олег Ляшко. Он будет работать в главном законодательном органе страны, влиять на состав и правительства и принципы внешней политики государства.

А механизмом достижения этих полномочий почему-то является сладкая вата и качели. Так происходит потому, что кандидат держит вас за дураков? Да, но не совсем.

За дураков держат себя сами избиратели: когда заканчиваются президентские выборы, а с ними стадионные дебаты и телевизионные ток-шоу, из великих знатоков геополитики и макроэкономики мы все резко превращаемся в гомо советикусов - такую себе толпу, которая ждет, что придет “депутат - слуга народа” и обслужит все коммунальные и бытовые нужды района.

Мы слышим от кандидатов лишь то, что хотим услышать и готовы воспринимать. Мы получаем “обслуживание” лишь того уровня, которое умеем понять - почини, подлатай, дай денег. А иначе - возмущение: для чего я тебя избирал вообще??!

Этим постсоветским паттерном поведения лучше всего пользуются политики постсоветской формации и новые украинские латифундсты и промышленники. Это они идеально освоили схему “благотворительности” на округе - добрые дела за счет самих же налогоплательщиков.

У меня есть два любимых округа, которые я наблюдаю уже несколько лет: в Житомирской области после громкой и неоднозначной политической карьеры осел экс-глава АП и экс-спикер ВР Владимир Литвин, в Хмельницкой - экс-министр и экс-губернатор, лидер партии “Возрождение” Виктор Бондарь. Оба, хлебнув переменчивой политической судьбы, с 2012 года взяли себе по “наделу” - мажоритарному округу в глубинке - и вот уже в третий раз идут в Раду по “намоленному” региону. Подозреваю, что и в этот раз успешно.

Фото: facebook/Виктор Бондарь Виктор Бондарь во время поездки пгт Старая Синява, 7 июля 2019

Этих депутатов действительно любят в их округах. Они появляются в регионе не раз в пять лет, дозированно, но регулярно открывают в селах и районах какие-то ФАГи, новые крыши и корпуса больниц. Изредка привозят концерты звезд или устраивают народные праздники. И исправно отчитываются о многочисленных добрых делах, которые удалось совершить “при содействии” депутата.

Такой депутат очень выгоден местной власти - он направит в район бюджетную субвенцию, все причастные ее освоят, достижения на лицо, громада благодарна радетелям, заработок и политические дивиденды у радетелей в кармане.

Фото: Чесно

Постепенно выстраивается мини-феодальная модель, в которой депутат-мажоритарщик перебирает на себя часть функций местной громады и даже областной администрации: по данным исследования Руху “Чесно” за 2018 год, в некоторых областях размеры кабминовских субвенций, пущенных на проекты в регионе через мажоритарщиков, существенно превышали аналогичные транши в областной бюджет.

При этом наблюдается дикая диспропорция суммарной суммы субвенций по разным регионам - денежные поступления в некоторые области в разы и десятки раз больше соседей. Почему? Только лишь потому, что депутаты одного региона были из провластной фракции или умеют работать с Кабмином, а другого - из неугодной большинству фракции или просто не слишком переживают об окучивании своего округа.

Фото: Чесно

При этом, конечно же, эти самые заботливые мажоритарщики очень качественно освещают собственные достижения в местных медиа, постоянно подчеркивая свои “выбил”, “при содействии”, “благодаря моим усилиям”. А ведь речь идет о сугубо бюджетных средствах, то есть наших с вами деньгах - деньгах налогоплательщиков.

То, что украинцы охотно проглатывают такую благотворительность из их же кармана, - давно не секрет. Удивление вызывает другое - и сейчас, спустя десятки лет этой мажоритарной федальщины, после Евромайдана и нового уровня гражданской сознательности, избиратели в целом наиболее лояльны именно к таким депутатам - которые делают округу “добрые дела” - дороги, ремонты школ и насосных станций, обновленные отделения районных больниц.

До сих пор трудно объяснить избирателю, что для ремонта дорог есть Кабмин, Украавтодор и бюджет местного совета. Для лавочек - ОСББ, жэк и райсовет. Для школ и больниц - гор- и облсоветы. А в них местные депутаты, представьте себе! Которые уж точно должны отрываться от земельных решений и дерибана остатков коммунальной собственности, и еженедельно бывать в своих округах, собирая инициативы и помогая с их решением.

В конце-концов, многие слышали и слово “децентрализация” - да-да, это о деньгах, которыми теперь более полноценно могут распоряжаться местные громады. И вовсе не за чем подменять их функции “костылями” - благодетелем-мажоритарщиком.

Потому что пока мы с вами, выбирая своего депутата от округа, готовы обсуждать с ним на встрече только очередную текущую крышу, он с удовольствием будет делать эту дымовую завесу “добрых дел”, решая тем временем в парламенте вопросы своего бизнеса, формируя монополии или голосуя за антиконституционные законы.

Фото: facebook/Максим Микитась Максим Микитась

...Один из кандидатов по моему мажоритарному округу снял ролик, в котором честно сказал: проблему очистных сооружений, которую вам все кандидаты обещают решить, на самом деле уже давно решают средствами японского правительства; дороги я вам не починю - потому что город не взял их на баланс и средства направлять просто некуда; а вопрос незаконной застройки вполне в компетенции прокуратуры и местного совета. Вместо этого кандидат заявил свою позицию по пенсионный реформе, легализации игрового бизнеса и проституции, реформе образования. “Што?!” - будет типичной реакцией избирателя на его программу. И поверьте, его не изберут - готова биться об заклад. Потому что между выборами президентов мы не хотим вникать в эту муть. Мы хотим крышу, сладкую вату и зубы без кариеса. Депутаты, организуйте.