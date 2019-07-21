Полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах на 19:00

По состоянию на 19.00 воскресенья полиция открыла 56 уголовных производств в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел в фейсбуке.

"По состоянию на 19.00 полиция внесла 56 дел в ЕРДР. Кроме того, составлено 52 административных протокола. Всего полиция зафиксировала 1955 обращений", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Среди 56 уголовных производств 30 дел открыты за незаконное использование избирательного бюллетеня, по 7 - за подкуп избирателя и за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 6 - за препятствование осуществлению избирательного права, по 2 - за подделку документов и за хулиганство, по одному - за теракт и грабеж.

Напомним, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в парламент.