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Второй номер "Голоса": мы готовы делегировать Вакарчука в премьеры

Партия уже подготовила свой проект коалиционного соглашения, который будут предлагать подписать потенциальным партнёрам.

Второй номер "Голоса": мы готовы делегировать Вакарчука в премьеры
Юлия Клименко
Фото: facebook/Голос

Глава партии "Голос", второй номер в ее избирательном списке Юлия Клименко заявила, что политсила готова делегировать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины.

Об этом она рассказала в комментарии LB.ua в штабе партии.

"У нас есть кандидаты и на премьера, и на министерство, но сначала необходимо коалиционное соглашение, а под эти задачи нужно искать людей, а не наоборот. Мы готовы делегировать Святослава Вакарчука на премьерство, если в этом будет необходимость. Также у нас есть сильные люди, которые готовы работать министрами в правительстве, в государственных предприятиях", - сказала Клименко.

Она также сообщила, что "Голос" уже подготовил свой проект коалиционного соглашения, который будут предлагать подписать потенциальным партнёрам. Пока что партия готова сотрудничать со "Слугой народа". Что же касается союза с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, однозначной готовности нет.

Клименко также заявила, что готова вернуться в исполнительную власть "по экономическому профилю".

Напомним, во время голосования Вакарчук заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата после прохождения его партии в Верховную Раду.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы новый премьер был лидером фракции Рады или бывшим главой правительства.

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