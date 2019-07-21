Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
ГлавнаяПолитика

Парубий назвал ориентировочные сроки первого заседания нового парламента

Спикер Рады созовет рабочую группу по подготовке заседания сразу после результатов голосования.

Парубий назвал ориентировочные сроки первого заседания нового парламента
Фото: EPA/UPG

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце августа - начале сентября.

Об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве, передает "Укринформ".

"Конец августа - начало сентября - ориентировочная дата, когда рабочая группа может принять решение проводить первое заседание. Аппарат ВРУ готов к активной эффективной работе, и я немедленно организую все необходимые подготовительные работы, чтобы первое заседание состоялось поскорее", - сказал Парубий.

Он также заверил, что созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов внеочередных выборов.

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, должен созвать первую рабочую группу. Я ее безотлагательно созову. После того, как будут опубликованы данные по выборам и по пропорциональной системе, и по мажоритарной системе, должны быть созданы три рабочие группы - по формированию комитетов, по рассадке в зале и по обеспечению депутатов ", - отметил Парубий.

Он выразил надежду, что вновь избранные депутаты прислушаются к его предложениям по формированию комитетов, в частности, о создании комитета по вопросам парламентской реформы.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине проходят внеочередные парламентские выборы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также