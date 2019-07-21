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Наблюдатели "Опоры" с самого утра зафиксировали ряд процедурных нарушений на участках

Две комиссии начали работу раньше времени, в одном из округов члены комиссии не приняли присягу.

Наблюдатели "Опоры" с самого утра зафиксировали ряд процедурных нарушений на участках
Фото: EPA/UPG

Наблюдатели общественной сети "Опора" с самого утра сообщают о процедурных нарушениях во время голосования на досрочных выборах в Верховную Раду. Список происшествий опубликован на сайте "Опоры".

По данным наблюдателей, две комиссии в 37 избирательном округе (Днепропетровская область) начали утренние заседания раньше установленного срока. В одном случае комиссия решила начать заседание на 25 минут раньше, так как забыли в сейфе какие-то документы, в другом случае заседание началось еще до прибытия наболюдателя "Опоры".

В 29 избирательном округе члены комиссии не приняли присягу перед началом работы, но сделали это после напоминания со стороны наблюдателя.

В 76 округе (Запорожье) члены ОИСК испортили бюллетени неправильным штампом "Выбыл", сегодня утром на участке заменили 558 бюллетеней. Накануне бюллетени, проштампованные "Выбыл", заменяли и на других участках.

В 86 округе на Херсонщине опечатанный сейф и другие вещи УИК № 650466 хранился в помещении сельского совета, и только перед утренним заседанием комиссии все перенесли в сельский клуб, где находится участок.

На Волыни наблюдатель не смог попасть на утреннее заседание участковой избирательной комиссии спецучастка в городе Киверцы, поскольку члены комиссии решили работать в другом помещении. Вместо физиотерапевтического отделения, где находится табличка, комиссия начала заседание в актовом зале.

Напомним, голосование происходит по смешанной системе: избиратель должен указать партию, список которой поддерживает, а также кандидата, выдвинутого по своему округу.

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