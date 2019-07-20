Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
ГлавнаяПолитика

Оливер Стоун попросил Путина стать кумом

Американец готов ради этого сделать свою 22-летнюю дочь православной.

Оливер Стоун попросил Путина стать кумом
Фото: kremlin.ru

Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать его кумом.

Это произошло во время записи интервью 19 июня в Кремле.

Стоун спросил об отношениях с Виктором Медведчуком, который тоже является кумом Путина.

Российский президент подтвердил, что крестил его дочь.

"Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем Администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя", - цитирует Путина пресс-служба Кремля в опубликованной 19 июля стенограмме интервью.

Путин рассказал, что является крестным отцом "нескольких человек".

"В таком случае я попросил бы Вас стать крестным отцом моей дочери", - сказал Стоун.

Он сказал, что готов сделать ее православной, при том что ей уже 22 года.

Напомним, что в 2017 году Стоун снял четырехсерийный фильм о Путине под названием "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews).

Кроме того, он причастен к созданию двух фильмов об Украине - "Украина в огне" (Ukraine on Fire) и "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine), снятых с точки зрения российской пропаганды.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также