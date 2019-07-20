Оливер Стоун попросил Путина стать кумом

Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать его кумом.

Это произошло во время записи интервью 19 июня в Кремле.

Стоун спросил об отношениях с Виктором Медведчуком, который тоже является кумом Путина.

Российский президент подтвердил, что крестил его дочь.

"Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем Администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя", - цитирует Путина пресс-служба Кремля в опубликованной 19 июля стенограмме интервью.

Путин рассказал, что является крестным отцом "нескольких человек".

"В таком случае я попросил бы Вас стать крестным отцом моей дочери", - сказал Стоун.

Он сказал, что готов сделать ее православной, при том что ей уже 22 года.

Напомним, что в 2017 году Стоун снял четырехсерийный фильм о Путине под названием "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews).

Кроме того, он причастен к созданию двух фильмов об Украине - "Украина в огне" (Ukraine on Fire) и "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine), снятых с точки зрения российской пропаганды.