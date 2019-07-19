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Мерило будет работать в Таможенной службе

Экс-советница Абромавичуса будет заниматься продакт-менеджментом.

Мерило будет работать в Таможенной службе
Фото: facebook.com/max.nefyodov

Советница мэра Львова Яника Мерило будет заниматься в Государственной таможенной службе Украины продакт-менеджментом.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Короткое, но важное сообщение. Jaanika Merilo приобщается к построению # нова_митниця. Будет заниматься продакт-менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы. Теперь за это направление я спокоен", - написал Нефьодов в Facebook.

Яника Мерило подтвердила информацию о работе а Таможенной службе.

"Да, правда. Да, обещаю сделать всё возможное и по Митницi и eHealth в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам. Я же обещала 5 лет назад сделать всё что умею для Электронного государства", - написала она на своей странице в соцсети.

Напомним, эстонка Мерило, отец которой - украинец, уроженец Каменца-Подольського, с января по май 2015 года была советником министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. На этом посту отвечала за привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства.

С конца 2015 года Мерило стала директором по инновациям мэрии Львова. Она также является президентом Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA). Специализация Мерило - внедрение IT-технологий в работу органов власти.

В августе 2016 года она перешла на работу в мэрию Днепра, став заместителем городского председателя Бориса Филатова.

В декабре 2018 Мерило начала работать во львовской IТ-компании Eleks.

Ранее сообщалось, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".

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