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Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации для педофилов

Документ направлен на подпись президенту.

Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации для педофилов
Фото: 24tv.ua

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в пятницу, 19 июля, подписал законопроект №6449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости.

На сайте парламента отмечается, что документ возвращен с подписью председателя Рады.

Теперь документ передается на подпись президента Владимира Зеленского.

Напомним, 11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию ( законопроект №6449). Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет.

Кроме того, Рада намерена ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию (законопроект №6607). Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.

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