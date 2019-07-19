Партии и кандидаты в депутаты потратили на рекламу в Facebook $1,8 млн

Политические партии и кандидаты в депутаты в ходе избирательной кампании потратили на политическую рекламу в Facebook более $1,8 млн.

Об этом свидетельствуют подсчеты гражданской сети "Опора".

Больше 1 миллиона долларов на рекламные объявления политического характера потратили публичные страницы, которые продвигали политические партии и лидеров партийных избирательных списков. Около 500 тысяч долларов составили расходы в рамках продвижения публичных страниц с агитацией за кандидатов в одномандатных округах.

По мнению "Опоры" на этих выборах четко проявилась проблема правовой неурегулированности и недостаточной прозрачности расходов на политическую рекламу в интернете.

"Сегодня нет действенных механизмов контроля за оборотом средств, потраченных на рекламу в интернете кандидатами и партиями, а также за соблюдением ими требований относительно порядка финансирования предвыборной агитации в ходе размещения рекламы в социальных сетях. Вследствие общей тенденции изменения форм и средств агитации, законодательные механизмы контроля и отчетности по рекламе в сети Интернет должны быть четко регламентированы", - говорится в обзоре "Опоры".

Напомним, что 21 июля в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду.

225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 199 - по одномандатным мажоритарным округам. Еще 26 мандатов будут вакантными в связи с временной оккупацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.