Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Скандальные нардепы, журналисты и адвокаты: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Центральной Украины
Скандальные нардепы, журналисты и адвокаты: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Центральной Украины
ГлавнаяПолитика

Проблемы с голосованием и подсчетом голосов могут возникнуть в каждом четвертом округе, - "Опора"

В 51 округе из 199 наблюдается недобросовестная агитация, черный пиар и активное противостояние кандидатов.

Проблемы с голосованием и подсчетом голосов могут возникнуть в каждом четвертом округе, - "Опора"
Фото: Макс Требухов

Гражданская сеть "Опора" считает 51 одномандатный избирательный округ потенциально проблемным на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщила руководитель парламентских и избирательных программ "Опоры" Ольга Айвазовская.

"По нашим оценкам, есть 51 из 199 округов, который оценен как проблемный с точки зрения прогнозирования спокойствия и в соответствии с законом процедуры подсчета голосов установления результатов", - сказала она.

"Опора" считает эти округа потенциально проблемными, учитывая характер противостояния, статус и ресурсы кандидатов.

"Критерием оценки были факты наличия нарушений, недобрососвестная агитация, черный пиар, использование незаконных средств противодействия, небольшой разрыв", - пояснила Айвазовская.

По результатам наблюдения "Опора" выявила почти 2 тыс. инцидентов с признаками нарушения законодательства и демократических стандартов выборов. Самым распространенным нарушением стало несоблюдение правил ведения предвыборной агитации, в том числе ее начало до открытия счетов избирательных фондов.

Национальная полиция расследует 62 производства по денежному подкупу граждан и еще 49 - по непрямому подкупу (агитация путем предоставления товаров и услуг). Всего открыто 273 уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

Выборы состоятся 21 июля, а результаты по спискам и в мажоритарных округах должны быть установлены не позднее 5 августа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также