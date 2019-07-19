Проблемы с голосованием и подсчетом голосов могут возникнуть в каждом четвертом округе, - "Опора"

В 51 округе из 199 наблюдается недобросовестная агитация, черный пиар и активное противостояние кандидатов.

Гражданская сеть "Опора" считает 51 одномандатный избирательный округ потенциально проблемным на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщила руководитель парламентских и избирательных программ "Опоры" Ольга Айвазовская.

"По нашим оценкам, есть 51 из 199 округов, который оценен как проблемный с точки зрения прогнозирования спокойствия и в соответствии с законом процедуры подсчета голосов установления результатов", - сказала она.

"Опора" считает эти округа потенциально проблемными, учитывая характер противостояния, статус и ресурсы кандидатов.

"Критерием оценки были факты наличия нарушений, недобрососвестная агитация, черный пиар, использование незаконных средств противодействия, небольшой разрыв", - пояснила Айвазовская.

По результатам наблюдения "Опора" выявила почти 2 тыс. инцидентов с признаками нарушения законодательства и демократических стандартов выборов. Самым распространенным нарушением стало несоблюдение правил ведения предвыборной агитации, в том числе ее начало до открытия счетов избирательных фондов.

Национальная полиция расследует 62 производства по денежному подкупу граждан и еще 49 - по непрямому подкупу (агитация путем предоставления товаров и услуг). Всего открыто 273 уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

Выборы состоятся 21 июля, а результаты по спискам и в мажоритарных округах должны быть установлены не позднее 5 августа.