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Агитационный автомобиль кандидата от "Свободы" сгорел ночью в Ровно

Пострадавших и погибших нет.

Агитационный автомобиль кандидата от "Свободы" сгорел ночью в Ровно
Иллюстративное фото
Фото: EPA/UPG

В ночь на пятницу, 19 июля, в Ровно сгорел легковой автомобиль, оклеенный агитационными материалами одного из кандидатов в депутаты от ВО "Свобода". Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Пожар вознико в 2:55 на ул. Петлюры. Через 15 минут спасатели уже погасили огонь. В результате происшестви пострадавших и погибших нет, но моторный отсек автомобиля уничтожен, пострадал и салон.

В тушении пожара участвовали 9 спасателей и 2 единицы техники. Причину пожара установит расследование.

Напомним, в начале недели в Ровно неизвестный бросил гранату во двор местного предпринимателя, в мае здесь же сожгли автомобиль секретаря горсовета.

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