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На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены

Боевики совершили 10 обстрелов.

На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
Фото: Макс Левин

В четверг, 18 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов погиб украинский военный, еще двое получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали наши поизции в районе населенных пунктов Пески, Троицкое, Каменка, Водяное, Павлополь, Ломакино и Пищевик. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован один обстрел - в районе Майорского.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.

По данным разведки, один оккуппант убит и двое - ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Широкино.

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