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На Донбассе получил ранения украинский военный

Впервые за долгое время в своде из зоны ООС не фигурируют запрещенные минометы.

На Донбассе получил ранения украинский военный
Фото: Макс Левин

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Песок, Троицкого, Каменки и Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Майорского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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